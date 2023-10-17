لحظة بلحظة.. آخر تطورات استهداف المستشفى المعمداني بقطاع غزة (فيديو)

قصفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مستشفى الأهلي العربي المعمداني في حي الزيتون بمدينة غزة، ما أسفر عن استشهاد وإصابة عدد كبير من المواطنين.

الصحة الفلسطينية: نحو 500 شهيد في حصيلة أولية

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أنه نحو 500 شهيد في حصيلة أولية قابلة للزيادة بالإضافة إلى مئات الضحايا تحت الأنقاض إثر استهداف الاحتلال لمستشفى المعمداني وسط غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن طائرات الاحتلال شنت غارة على المستشفى أثناء وجود آلاف المواطنين النازحين الذين لجأوا إليه، بعد أن دمرت منازلهم، وبحثوا عن مكان آمن.

وأظهرت مقاطع فيديو، مركبات الإسعاف وهي تنقل الشهداء والمصابين، بالإضافة إلى اندلاع حريق جراء القصف.

وفي سياق متصل، أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا»، استشهاد 6 مواطنين على الأقل في غارة إسرائيلية على مدرسة تابعة لها في مخيم المغازي للاجئين وسط غزة.

أبو مازن يقطع زيارته للأردن ويقرر عدم المشاركة في القمة الرباعية

كما قرر الرئيس الفلسطيني محمود عباس العودة إلى رام الله وعدم المشاركة في القمة الرباعية المقرر عقدها في العاصمة الأردنية عمان، الأربعاء، وفقًا لما نقلته «رويترز».

يأتي القرار بعد سقوط مئات الضحايا والمصابين في قصف إسرائيلي على مستشفى المعمداني في غزة.

وكان مقررًا أن يشارك الرئيس الفلسطيني في قمة رباعية بحضور الرئيس الأمريكي جو بايدن، وملك الأردن عبد الله الثاني والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لبحث الأوضاع في قطاع غزة.