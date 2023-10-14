ملك الأردن في جولة أوروبية لحشد الدعم لإنهاء الحرب على غزة

قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، إن العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، يغادر البلاد، اليوم، في جولة أوروبية من أجل حشد الدعم من الزعماء هناك لإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة.

الملك عبدالله يجري اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف

أوضحت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الملك عبد الله، التقى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وأجرى اتصالات مكثفة مع زعماء المنطقة والغرب لتهدئة العنف ومنع انجرار المنطقة إلى حرب أوسع نطاقًا.

تحذير أردني من أي تحرك إسرائيلي لفرض تهجير جديد

وفي وقت سابق، حذر «الصفدي»، من أن أي تحرك من إسرائيل لفرض تهجير جديد على الفلسطينيين سيدفع المنطقة كلها نحو «الهاوية».

أضاف أن منع إسرائيل دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة وإجبارها سكان القطاع على مغادرة بيوتهم، في الوقت الذي تستعر فيه حربها على القطاع خرق «فاضح» للقانون الدولي.

وأشار إلى أن حماية المدنيين مسؤولية يجب أن يتصدى لها المجتمع الدولي، وندعو المجتمع الدولي للتحرك لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، لأن التصعيد الحالي يدفع المنطقة إلى جحيم الحرب ومستمرون في جهودنا لوقف التصعيد.