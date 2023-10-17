أب فلسطيني يحمل أشلاء طفليه بعد استشهادهما: «ولادي ماتوا»

لحظات أليمة عاشها الشعب الفلسطيني قبل قليل، جراء قصف مستشفى المعمداني في غزة، التي راح ضحيتها مئات الضحايا بين نساء ورجال وأطفال في مشاهد مأساوية، عاشها الجميع، من بينهم أحد الآباء الذي حمل أشلاء طفليه في أكياس بعد استشهادهما.

مشهد تنفطر له القلوب

مشهد أليم تنفطر له القلوب، تداوله رواد التواصل الاجتماعي، ليصل للوطن العربي أجمع، جراء المحنة التي يعيشها أشقائنا في فلسطين جراء المحنة.

حمل طفليه بين يديه وهما أشلاء، بعد القصف الأخير الذي تعرضت له غزة، هرول نحو الخارج وكانت يديه، تحمل كيسين، جمع ما تبقى منهما داخلهما، ليصرخ حزنا وألما كادت تخرج مقلتيه من وجهه، معبرا عن آلامه بصوت خرج من بين ضلوعه: «ولادي ماتوا وهذه أشلائهم»

إصابة المئات في مستشفى المعمداني

ارتكبت قوات العدوان الإسرائيلي، مساء اليوم، مجزرة جديدة أسفرت عن استشهاد وإصابة المئات من الفلسطينيين في قطاع غزة، بعد قصفها المستشفى الأهلي العربي «المعمداني» في حي الزيتون بمدينة غزة.

وأعلنت مصادر طبية فلسطينية، بأن 800 مواطن على الأقل، بين شهيد وجريح، وصلوا إلى مستشفى الشفاء الطبي من المكان.