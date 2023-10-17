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نائب رئيس «المؤتمر»: مجزرة الاحتلال الإسرائيلي بالمستشفى المعمداني وحشية

كتب:

أحمد الشرقاوي
11:47 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
المستشفى المعمداني

المستشفى المعمداني

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن المجزرة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الغاشمة بالمستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين في قطاع غزة بعد قصف مستشفى يضم نساء وأطفالا ومدنيين أبرياء هي مجزرة وحشية، وجريمة بحق المدنيين العزل، وتعديا سافرا على أحكام القانون الدولي، والقانون الإنساني الدولي واستمرار لانتهاج سياسات العقاب الجماعي ضد أشقائنا في غزة.

وأشار نائب رئيس حزب المؤتمر إلى أن قصف القوات الإسرائيلية لمستشفى المعمداني سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة، ويخلق حالة من عدم الاستقرار في المنطقة، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته والتدخل الفوري، لوقف غطرسة الاحتلال ووقف هذا العدوان على الشعب الفلسطيني فورا، ورفع جميع أشكال العقوبات الجماعية، وتأمين وصول الاحتياجات الأساسية إلى قطاع غزة، ومحاسبته إسرائيل على ما تقترفه من إبادة جماعية بحق المدنيين العزل.

وأكد فرحات أن الموقف المصري ومجهودات الرئيس عبدالفتاح السيسي التي يبذلها سيظل يذكرها التاريخ لوقف تلك الحرب الغير إنسانية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، وستظل مصر المساند الأكبر للقضية الفلسطينية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.

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