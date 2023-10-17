آخر تطورات العدوان على غزة.. قصف مستشفى المعمداني وعمليات بدون تخدير

في آخر تطورات العدوان على غزة قصفت قوات الاحتلال الصهيونية الغاشمة مساء اليوم الثلاثاء مستشفى المعمداني في وسط القطاع الأمر الذي أسفر عن استشهاد وإصابة المئات من المواطنين النازحين الذين لجأوا إلى المشفى للاحتماء من الغارات المستمرة لمدة 11 يوما متوصلة، من السبت 7 أكتوبر 2023.

آخر تطورات العدوان على غزة

وجاءت آخر تطورات العدوان على غزة من خلال قصف مستشفى المعمداني بحي الزيتون في وسط القطاع، الأمر الذي أسفر عن ارتقاء ما لا يقل عن 500 شهيد والعدد قابل للزيادة، وفق بيان وزارة الصحة الفلسطينية.

وبحسب بيان وكالة الأنباء الفلسطينية فقد تم نقل المصابين والجرحى من موقع مستشفى المعمداني إلى مستشفى الشفاء في القطاع، وسط نقص حاد في المعدات والأدوات الطبية اللازمة لإسعاف الجرحي.

وقال مدير مستشفي الشفاء في قطاع غزة إن بسبب ارتفاع حالات الجرحي والمصابين، فإن الكوادر الطبية اضطرت إلى جراء جراحات عاجلة للمرضي بدون تخدير وفي الطرقات.

وأضاف أن الوضع في جميع مستشفيات قطاع غزة خرج عن السيطرة تماما، وذلك بعد تسبب قوات الاحتلال الصهيونية بمجزرة إثر قصف مستشفى المعمداني وسط غزة مخلفة 500 قتيل.

حرب إبادة لقطاع غزة

وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية أشرف القدرة أن ما يحدث في قطاع غزة على مدار الـ11 يومًا الماضية هي حرب إبادة مفتوحة، حيث تم استهداف المستشفي التي يتواجد بها آلاف المرضي والجرحي، الأمر الذي أدي إلى مجزرة شنيعة، وفق قناة القاهرة الإخبارية.

وأضاف أن قوات الاحتلال الغاشمة استهدفت من قبل المباني السكنية والمؤسسات التعليمية والاجتماعية، لتشن غارات على رؤوس من يتواجد فيها.