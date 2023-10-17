اتحاد المحامين العرب يندد بقصف مستشفى المعمداني في غزة: «إبادة جماعية»

‏ندد رئيس اتحاد المحامين العرب عبدالحليم علام، نقيب محامي مصر، ما حدث مساء الثلاثاء، من العدوان الإسرائيلي، واستهدافه مستشفى المعمداني في قطاع غزة، والذي راح ضحيته أكثر من 600 شهيد، وإصابة المئات، مؤكدًا أنّه يعد أكبر مجزرة يشهدها العالم في حق الإنسانية، وجريمة إبادة جماعية، وانتهاك صارخ لكل المواثيق والأعراف الدولية، وحقوق الانسان.

ويؤكد رئيس اتحاد المحامين العرب، أنّ من العار على المجتمع الدولي، والعالم أجمع أن يستمر في حالة الصمت والسكوت عن هذه الأفعال الإجرامية، وأن يغض الطرف عن هذه الفظائع التي تخطت كل الحدود الإنسانية، مشيرًا إلى أنّ هذه الأفعال تعد إدانة للجميع على الإطلاق، ولن يغفرها التاريخ لأحد.

ويشير الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أنّ هناك نذر فوضى ستقع على العالم كله إن لم يسارع المجتمع الدولي بوقفة حازمة يتكاتف فيها الجميع تجاة هذا العدوان الذي تخطي كل الحدود، وأن محاسبة المجرمين مرتكبي هذا الحادث، ومن حرضهم، ومن شجع على ذلك؛ ستكون أقل ما يمكن اتخاذه ليس لرد العدوان فقط، بل لتهدئة الرأي العام من ردود أفعال لا يحمد عقباها.