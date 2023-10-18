الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قصف مستشفى المعمداني: ما حدث فاجعة ضد مدنيين عزل

وجه محمد الفيتاني المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، نداءً للعالم بعد قصف مستشفى المعمداني التي أدت إلى استشهاد 500 فلسطيني: «ما حدث فاجعة لنا جميعا وبخاصة العاملين في القطاع الطبي».

نحن كهلال أحمر فلسطيني حالنا حال بعض المستشفيات التي تلقت إنذارات بالإخلاء

وأضاف المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي تامر حنفي عبر قناة القاهرة الإخبارية: «نحن كهلال أحمر فلسطيني حالنا حال بعض المستشفيات التي تلقت إنذارات بالإخلاء وقد قلنا مرارا وتكرارا إننا لا نستطيع الإخلاء».

حذرنا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الطبية الإنسانية العالمية من خطورة الوضع

وتابع المتحدث باسم الهلال الأحمر الفلسطيني: «حذرنا المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية الطبية الإنسانية العالمية من خطورة الوضع، وللأسف نذهب إلى الهاوية، احموا الطواقم الطبية والمنشآت الطبية واحموا جمعيتنا فهي مؤسسة طبية إنسانية محمية بالقانون الدولي واتفاقيات جنيف ونحن لسنا هدفا، حيث نقدم خدماتنا الطبية والإنسانية للمدنيين العزل».