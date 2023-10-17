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الهلال الأحمر: تكثيف الاتصالات مع دول العالم لتسهيل دخول المساعدات إلى غزة

كتب:

نرمين عفيفي
02:24 م | الثلاثاء 17 أكتوبر 2023
الهلال الأحمر الدولي

الهلال الأحمر الدولي

قالت مسؤولة الاتصال في الهلال الأحمر، مي الصايغ، إنّه جار تكثيف الاتصالات مع سفارات دول العالم لتسهيل المساعدات إلى قطاع غزة، موضحة أنّ الهلال الأحمر المصري أبدى استعداداته لإيصال المساعدات إلى قطاع غزة.

وكشفت مسؤولة الاتصال بالهلال الأحمر الدولي للقاهرة الإخبارية، عن أنّ انقطاع المياه عن قطاع غزة يعرض السكان للمياه الملوثة والإصابة بالتسمم، موضحة أنّ جمعيات الصليب الأحمر تعمل بتنسيق كبير لمنع تفاقم الوضع وتجنب كارثة إنسانية في قطاع غزة.

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