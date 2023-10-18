جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالفسفور الأبيض

ذكرت فضائية «القاهرة» الإخبارية، صباح اليوم، في خبر عاجل، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف جنوب لبنان بالفسفور الأبيض الذي يستخدمه للمرة الثانية منذ بداية عملية طوفان الأقصى السبت 7 أكتوبر الجاري.

قصف مستشفى المعمداني

وقُصف مستشفى المعداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 810 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الجاري.