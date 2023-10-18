جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف جنوب لبنان بالفسفور الأبيض
كتب:
عمرو حسني
08:26 ص | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
جانب من عملية طوفان الأقصى
ذكرت فضائية «القاهرة» الإخبارية، صباح اليوم، في خبر عاجل، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي قصف جنوب لبنان بالفسفور الأبيض الذي يستخدمه للمرة الثانية منذ بداية عملية طوفان الأقصى السبت 7 أكتوبر الجاري.
جيش الاحـ.ـتـ.ـلال يطلق قنابل فسفورية على الجنوب اللبناني#من_غزة_هنا_القاهرة#تضامنا_مع_فلسطين #القاهرة_الإخبارية pic.twitter.com/WQG4ZWmxk0— AlQahera News (@Alqaheranewstv) October 18, 2023
قصف مستشفى المعمداني
وقُصف مستشفى المعداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 810 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية، في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الجاري.