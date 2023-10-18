الأمم المتحدة تدعو إسرائيل لوقف فوري لإطلاق النار: افتحوا الباب للمساعدات

دعا الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إلى وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية، مطالبا إسرائيل بالسماح بالوصول الفوري للمساعدات إلى غزة، بحسب فضائية القاهرة الإخبارية صباح اليوم الأربعاء.

قصف مستشفى المعمداني

وقُصف مستشفى المعداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء مخلفا استشهاد أكثر من 810 فلسطينيين بينهم أطفال ونساء، بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الجاري.