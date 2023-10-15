رئيس عربية النواب يطالب الأمم المتحدة بالوقف الفوري لإبادة الفلسطينيين

انتقد النائب أحمد فؤاد أباظة، رئيس لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، الموقف الغربي المتخاذل من مجلس الأمن والأمم المتحدة والبرلمان الأوروبي، تجاه القضية الفلسطينية.

ضرورة وجود موقف عربي موحد لوقف نزيف الدماء الفلسطينية

وأضاف خلال كلمته أمام الجلسة العامة اليوم بمجلس النواب، أن تلك الجهات الدولية تتحدث عن الحريات وهم بعيدون كل البعد عنها، متسائلا أين حقوق إنسان الشعب الفلسطيني الذي يباد على أرضه من تلك القوى العالمية الغاشمة التي تدعم قوات الاحتلال بالأسلحة الفتاكة المحرمة دوليا.

وطالب فؤاد أباظة، بتدخل دولي لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني والحفاظ على أرواح المدنيين مع ضرورة وجود موقف عربي موحد لوقف نزيف الدماء الفلسطينية ودعوة منظمة الدول الإسلامية لاتخاذ موقف موحد.

وأوضح النائب أحمد فؤاد أباظة، أن الرئيس السيسي، كان واضحا عندما خطاب الرأي العام المصري والعربي والعالمي، في حديثه التاريخي بأن موقف مصر من القضية الفلسطينية ثابت ولن يترك الشعب الفلسطيني وحده وتأكيده على رفض مساعي إسرائيل لتهجير الفلسطيني من أرضهم لتصفية القضية الفلسطينية.

برلماني: الرئيس السيسي بعث رسالة قوية للعالم

وأوضح البرلماني، أن الرئيس السيسي بعث برسالة قوية للعالم كله بأن مصر لن تتخلى عن دعم القضية الفلسطينية، وأنها دائما في صدارة الدول المدافعة عن فلسطين وقدمت الكثير من التضحيات والدماء.

وأكد أن القيادة السياسية تنادي بإعلاء صوت العقل والوقف الفوري للاعتداء الغاشم من قبل جيش الاحتلال لأن هذا سيؤدي إلى انفجار الأوضاع بالمنطقة، ويخلق حالة من عدم الاستقرار ليس في الشرق الأوسط فقط بل سيمتد للغرب.

واختتم تصريحاته: «هنيئا لكي يا مصر بشعب أبي وجيش قوي صامد ورئيس وفي مخلص لبلده يقف شعبه خلفه ويثق فيه».