رئيس جامعة القاهرة: إنجاز ما يزيد على 70% من المرحلة الأولى لمستشفى 500500

أكد الدكتور محمد عثمان الخشت، رئيس جامعة القاهرة، أنه تم اعتماد مستشفى المعهد القومي للأورام الجديد 500 500 في مدينة الشيخ زايد كمستشفى خضراء بتقييم من المستوى الذهبي، ونجحنا في رفع معدلات الإنجاز فيه، حيث تم إنجاز ما يزيد على 70% من أعمال المرحلة الأولى منه، لافتا إلى أنه جرى الانتهاء من واجهات المبنى الأمامي ونسبة عالية من التشطيبات والاليكتروميكانيكال، وتتم حاليًا إجراءات شراء الأجهزة الطبية وجميع المستلزمات ليتم افتتاح المرحلة الأولى به قريبا.

إنجاز 70% من أعمال المرحلة الأولى للمستشفى

وقال رئيس جامعة القاهرة في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنّ جامعة القاهرة حققت على مدار السنوات الأخيرة طفرة غير مسبوقة وإنجازات كبيرة في مشروع تطوير المستشفيات الجامعية، وفق أحدث الوسائل والنظم والمعايير الطبية العالمية، من خلال العمل بوتيرة سريعة وفق خطة زمنية محددة، ويتضح ذلك من خلال العديد من الإنجازات.

وأشار إلى أن الجامعة أوشكت على الانتهاء من استكمال مستشفى ثابت ثابت بحجم أعمال يصل إلى 80% من التشطيبات والإلكترو-ميكانيكال والتجهيزات الطبية.