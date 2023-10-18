خطوات تحويل الحجز من مدينة لأخرى ضمن مشروع الإسكان الاجتماعي.. 5 شروط

كشفت وزارة الإسكان عن آخر موعد لتحويل الحجز للمشروعات المتوافر بها وحدات، ضمن مبادرة «سكن كل المصريين»، الذين تنطبق عليهم الشروط ولم يقوموا بسحب مقدم جدية الحجز، ولم يقوموا بالتحويل مسبقًا.

وأشارت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، إلى أن آخر موعد لتحويل الحجز من مدينة لأخرى بمشروع الإسكان الاجتماعى سيكون يوم الثلاثاء الموافق 24 أكتوبر الجاري.

آخر موعد لتحويل الحجز بمشروع الإسكان الاجتماعي

وحددت وزارة الإسكان وصندوق التمويل العقاري بعض الشروط التي يجب توافرها من أجل تحويل الحجز من مدينة لأخرى بمشروع الإسكان الاجتماعي، وهي:

1- عدم استرداد مقدم جدية الحجز من الإعلان الأصلي.

2- عدم تخصيص وحدة سكنية للعميل من قبل على نفس المشروع الأصلي المتقدم عليه.

3- انطباق شروط الإعلان الأصلي على طلب العميل وقت التقديم.

4- عدم سبق التحويل من المشروع الأصلي المتقدم عليه.

5- لا يحق للعميل العدول عن طلب التحويل بعد تقديمه حال توافر وحدات على المشروع الأصلي.

خطوات تحويل الحجز من مدينة لأخرى

وتمثلت خطوات تحويل الحجز من مدينة لأخرى فيما يلي:

- يجب على المواطن الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/

- ثم الضغط على مركز خدمة المواطنين.

- بعدها يتم الضغط على الطلبات.

- النقر على خيار طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

- اختيار تحويل إلى مدينة/ مركز بنفس المحافظة، أو تحويل إلى مدينة/مركز بمحافظة مجاورة وذلك خلال فترة الإعلان.

ويجب على المواطن الراغب في التحويل من مدينة لأخرى، تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني، وفي حالة قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد رسوم جدية التحويل وقيمتها 35 جنيهًا.