أماكن طرح الإسكان الاجتماعي الجديد.. «لو عايز شقة في مشروع سكن لكل المصريين»

قالت مي عبدالحميد رئيس صندوق الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقاري، إن الوزارة تعمل على طرح شقق الإسكان الاجتماعي 2023، ضمن مبادرة سكن لكل المصريين، خلال الفترة المقبلة، وقبل نهاية العام الجاري، لافتة إلى أن الأولوية ستكون لمن لم يتسن لهم الفوز بشقة في الطرح السابق بمساحات تتراوح من 75 حتى 90 مترا مربعا.

وذكر مصدر بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، في تصريحات سابقة لبوابة الوطن، بعض التوقعات حول شقق الإسكان الاجتماعي 2023، التي سيتم طرحها لمحدودي الدخل الفترة المقبلة ضمن مبادرة سكن لكل المصريين.

شقق الإسكان الاجتماعي

ومن المتوقع وفق ما صرح به المصدر، أن يكون أماكن طرح شقق الإسكان الاجتماعي، كما يلي:

- حدائق العاصمة.

- السادات.

- برج العرب.

- بدر.

- العبور الجديدة.

- 15 مايو.

- 6 أكتوبر الجديدة.

- بني سويف الجديدة.

- الفيوم الجديدة.

- أسيوط الجديدة.

- أخميم الجديدة.

- أسوان الجديدة.

- قنا الجديدة.

وتصل أسعار وحدات الإسكان الاجتماعي إلى 360 ألف جنيه، وفق مصدر وزارة الإسكان، لافتًا أن الأسعار ستختلف بحسب نسب تميز كل وحدة سكنية.