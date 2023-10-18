مطار العريش الدولي يستقبل طائرة مساعدات من فنزويلا لقطاع غزة

استقبل مطار العريش الدولي طائرة مساعدات إنسانية من فنزويلا، استعدادا لنقلها إلى قطاع غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل.

استقبال مساعدات طبية وغذائية من مختلف الدول

وكان مطار العريش استقبل العديد من الطائرات التي تحمل مساعدات طبية وغذائية من مختلف دول العالم والمؤسسات الدولية، من أجل نقلها تدريجيا إلى الأراضي الفلسطينية.

وبلغ إجمالي حجم المساعدات الدولية التي وصلت منذ اندلاع أحداث غزة، وفقا للهلال الأحمر المصري والمقدمة من 5 دول ومنظمتين للإغاثة الإنسانية،نحو 2.138.5 طن، وذلك في إطار الدعم الموجه لأهالي قطاع غزة الذين يعانون من قصف قوات الاحتلال المتواصل.

حجم المساعدات الصادرة عن مصر

وبلغ حجم المساعدات الصادرة عن مصر 2000 طن، والأردن 12 طنا، وتركيا 68 طنا، والإمارات 12 طنا، وتونس 11.5 طن، فيما دعمت منظمة الصحة العالمية الأشقاء الفلسطينيين بـ24 طنا، وكذلك أرسل برنامج الأغذية العالمي واليونسيف 11 طنا.