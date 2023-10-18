«العربي الأوروبي»: قصف مستشفى المعمداني في غزة انتهاك صريح لاتفاقية جنيف

قال الدكتور أيمن نصري، رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان بجنيف، إن القصف الإسرائيلي لمستشفى المعمداني في غزة جريمة حقوقية وإنسانية، تضاهي التطهير العرقي، وانتهاك صريح للمادة 28 من اتفاقية جنيف.

إبادة جماعية للشعب الفلسطيني

وأضاف في تصريحات لـ«الوطن» أن هذه الأفعال تهدف إلى إحداث إبادة جماعية للشعب الفلسطيني، ومنذ بداية الحملة ونحن نشهد عمليات نزوح داخلي بأعداد ضخمة، مضيفا إننا نفتقر إلى الرصد الدقيق للأحداث من داخل إسرائيل بسبب رفضها دخول المنظمات الدولية، لتفعيل آلية الرصد الخاصة بها.

تشكيل لجنة لتقصي الحقائق

وأشار إلى أن الخطوة الدولية للمجلس الدولي لحقوق الإنسان تكمن في تشكيل لجنة تقصي للحقائق بموافقة 14 من الأعضاء، وذلك لأن أغلب التغطيات تعتمد على التقارير الإعلامية المرسلة من الخارج، وهذا أمر يضيع رصد كثير من الانتهاكات التي تحدث في حق الفلسطينين.

وأضاف أن انتهاك المادة 18 من اتفاقية جنيف أمر بالغ الخطورة، لأنه انتهاك لواحدة من أهم الاتفاقيات التي تؤكد على حماية الاشخاص المدنين والمستشفيات وقت الحرب، وننتظر هدوء الأوضاع لطلب شهادات حية على الأحداث التي حدثت خلال الفترة الماضية، ووضعها أمام المجتمع الدولي العالمي، ومنظمات حقوق الإنسان الدولية.