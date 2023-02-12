السيسي: الإجراءات الإسرائيلية في القدس غير قانونية وتنتهك اتفاقية جنيف الرابعة

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي، عن سعادته بحضوره اليوم في جامعة الدول العربية بيت العرب، للتأكيد على دعمنا لصمود القدس، عصب القضية الفلسطينية والقلب النابض للدولة الفلسطينية مدينة السلام، ومهد الأديان التي يستدعي ذكرها صور التعايش والتسامح صور الصلاة بالمسجد الأقصى المبارك، مختلطة بمشاهد الحج بكنيسة القيامة، المدينة التي امتزج فيها طريق إسراء النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، مع درب السيد المسيح عليه السلام، حيث كانت القدس على مر التاريخ عنوانا للصمود الذي يحمله اسم مؤتمر اليوم.

وأضاف الرئيس السيسي، خلال كلمته في افتتاح مؤتمر دعم وحماية القدس، المنعقد بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة: «من المؤسف أنّ هذا الصمود أصبح وكأنّه قدر تلك المدينة، فهي كما كانت في الماضي ما زالت تعاني في الحاضر، واختصت الأمم المتحدة والقانون الدولي كما لم يختص من قبل الوضع القانوني لمدينة القدس، بدءا من تأكيد مجلس الأمن أنّه لا يجوز الاستيلاء على الأراضي بالقوة، وأنّ جميع الإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذت من قبل إسرائيل باعتبارها قوة احتلال والتي قد تغير معالم ووضع المدينة المقدسة، ليست لها صلاحية قانونية وتمثل انتهاكا صارخا لاتفاقية جنيف، هذا بجانب تأكيد مجلس الأمن الدولي عدم اعترافه بأي تغييرات على خطوط الرابع من يونيو 1967 إلا ما يتم الاتفاق عليه بالتفاوض».