«شباب العمال» يثمن تصريحات السيسي حول غزة: مستعدون للحشد ضد تهجير الفلسطينيين

أشاد اتحاد شباب العمال بتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني حول استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة، موضحا أن إسرائيل ترتكب جرائم تخالف الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية، وقواعد ومبادئ القانون الدولي.

وتابع الاتحاد في بيان عنه اليوم، أن موقف مصر الراسخ ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية، وبما يعمل على حماية الأمن القومي المصري وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضي المصرية؛ أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء.

وأضاف أنه استنادا إلى قناعتنا التامة وقناعة كافة جموع الشباب المصري من أن دعم مشروع 30 يونيو الوطني هو حماية للأمن القومي المصري بل والعربي أيضا؛ نعلن تأييدنا واستجابتنا لدعوة الرئيس للاصطفاف والاحتشاد لدعم ومساندة الأشقاء في فلسطين، وتوجيه رسالة واضحة للعالم لا تحتمل اللبس أو التأويل من كل أطياف الشعب المصرى بالرفض التام للممارسات الإسرائيلية، وأن الأمن القومي المصري والأراضي المصرية هي خط أحمر لا تهاون أو تفريط فيه.

رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء

وأكد الاتحاد الجاهزية التامة لحشد الملايين من شباب مصر الذين هم دائما وأبدا في الصفوف الأولى، لدعم تصريحات الرئيس حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

وأدان المجلس جرائم الحرب والإبادة الجماعية التي تنتهجها دولة الاحتلال الإسرائيلي ضد المدنيين في قطاع غزة، داعيا المجتمع الدولي لتحمل مسئولياته الأخلاقية والضغط على دولة الاحتلال الإسرائيلي للوقف الفوري لاطلاق النار، وسياسة العقاب الجماعي واستهداف المدنيين والمنشآت المدنية.

موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية «ثابت»

وأضاف أن لجوء العدو الإسرائيلي للقصف المتعمد للمستشفى المعمداني، والذي أسفر عن سقوط المئات من الضحايا الأبرياء، جريمة ضد الانسانية يجب أن يعاقب مرتكبوها، مؤكدا أن موقف مصر الثابت من الدعم الكامل للقضية الفلسطينية راسخا، مثمنا مواقف الرئيس عبد الفتاح السيسى تجاه عدم تصفية القضية الفلسطينية، وتفريغها من محتواها.