«الجيل»: الرئيس السيسي كشف بوضوح الخطة الإسرائيلية الممنهجة على غزة

ثمن ناجي الشهابي، رئيس حزب الجيل، تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال المؤتمر الصحفي مع المستشار الألماني شولتز، مؤكدا أنه يكتب تاريخا جديدا لقضية العرب الأولى، وكزعيم ليس لمصر فقط ولكن زعيما للعرب.

الرئيس السيسي يكشف الخطة الإسرائيلية الغربية

وأضاف في بيان صحفي أن تصريحات الرئيس العميقة والواعية وتحركاته المدروسة وضع القضية الفلسطينية على طاولة البحث بعمق وجدية عن أسبابها وكيفية علاجها، موضحا أن الرئيس السيسي وضع النقاط على الحروف وكشف بوضوح الخطة الاسرائيلية الغربية، وأكد أن ما ترتكبه إسرائيل ليس عملا عسكريا ضد حماس فقط، وإنما هو دفع المدنيين الفلسطينيين للتهجير القسري إلى سيناء.

وأشاد رئيس حزب الجيل برد الرئيس على حكومة تل أبيب المتطرفة، والذي أوقعها في حرج شديد وهو يطالبها بنقل الفلسطينيين إلى صحراء النقب، مضيفًا أن الرئيس أكد أنه زعيما قويا لبلده وأمته وهو يحذر من أن هذا يعني جر مصر إلى حرب ضد إسرائيل.

الرئيس السيسي يرفض الخطة الإسرائيلية بقوة

وأشار إلى أن الرئيس السيسى رفض الخطة الاسرائيلية بقوة وكان يعبر عن كل الشعب المصري، وواثقا من ذلك وهو يؤكد للمستشار الألماني أن الشعب المصري يرفض الخطة الشيطانية الإسرائيلية لتوطين الغزاوية أرض سيناء، وأنه إذا طلب من المصريين الخروج للتعبير عن رفض خطة تهجير الفلسطين من غزة فسيكون الملايين منهم في الشوارع.

وأكد أن مصر بأحزابها السياسية ومنظمات مجتمعها المدني ونقاباتها العمالية والمهنية مع الرئيس السيسي وخلفه في رفض الخطة الشيطانية الصهيونية الغربية، ورفض الاعتداءات الوحشية لجيش الاحتلال الإسرائيلى على الأطفال والنساء والشيوخ في غزة الصامدة.