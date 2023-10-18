الرئيس السيسي يتفقد عددا من محاور القاهرة بعد المباحثات مع المستشار الألماني

تفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أعمال تطوير محور المستشار عبد المجيد محمود، الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم بالقاهرة الكبرى، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعداداً كبيرة من المواطنين.

كما تفقد الرئيس السيسي، أعمال إنشاء امتداد محور حسب الله الكفراوي وكورنيش النيل بمنطقة المعادي، بعد انتهاء المباحثات والمؤتمر الصحفي ظهر اليوم، مع المستشار الألماني، وفي إطار حرص الرئيس عبدالفتاح السيسي، على المتابعة المستمرة والمكثفة للمشروعات التنموية في مصر ودفع معدلات تنفيذها، لدعم المسار التنموي الذي تنتهجه الدولة على مختلف المسارات.

وتفقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأعمال الإنشائية لتطوير عدد من الطرق والمحاور بالقاهرة الكبرى، وشملت الجولة أعمال غنشاء محور المستشار عبد المجيد محمود الذي يعد من أهم المحاور الرئيسية الجاري إنشاؤها في منطقة المقطم، ويعتبر من المحاور ذات الكثافة المرورية العالية التي تخدم أعدادا كبيرة من المواطنين.

واستمع الرئيس السيسي، إلى شرح من القائمين على تنفيذ المشروع الذين أوضحوا أن كل منطقة على المحور في المقطم تحتوي على مكتبة عامة وصالة عرض للأفلام الوثائقية ومنطقة مفتوحة ومغلقة للأفراح وأماكن إصلاح وصيانة للسيارات وأماكن ترفيهية للأطفال، وأوضح القائمون على المشروع أن الطريق جرى الانتهاء منه بالكامل عدا جزء بسيط.

وشدد الرئيس السيسي، على أهمية إقامة مناطق تسهم في تحقيق التنمية للمجتمعات المحيطة وخدمات.

كما تفقد الرئيس السيسي، أعمال إنشاء امتداد محور حسب لله الكفراوي وكورنيش النيل بمنطقة المعادي، وتشمل أعمال تطوير 4.750 كيلومتر طرق و1.600 كيلومتر كباري من أمام متحف الحضارات، مع تطوير كورنيش النيل بداية من قسم مصر القديمة حتى التقاطع مع الطريق الدائري، مع تطوير طريق مصر حلوان الزراعي ومثلث مجمع الأديان، كما جرى الانتهاء من إنشاء كوبري أثر النبي لتحرير الاتجاه القادم من المعادي إلى مصر القديمة ما يسهم في حل الأزمة المرورية في هذه المنطقة.

كما يجري إنشاء كوبري العاشر للتسهيل على القادمين من المعادي ودار السلام إلى متحف الحضارات، وأوضح القائمون على المشروع أنه يجري أيضا تطوير شبكة المرافق بالكامل بالتعاون مع شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحي وتغيير خطوط المياه القديمة.

وشدد الرئيس السيسي، على ضرورة الانتهاء من أعمال التطوير في المشروع نهاية نوفمبر المقبل.