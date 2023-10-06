الرئيس السيسي يتفقد مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية للطوارئ

تفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، المراكز المتحركة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بما تشمله من مراكز متحركة، وغرف لإدارة الأزمات والطوارئ والإغاثة بجميع المحافظات على مستوى الجمهورية.

وأجرى الرئيس السيسي حوارًا عبر الفيديو كونفرانس مع المحافظين، للاطلاع على مستجدات تفعيل الشبكة، حيث اطمئن على جاهزية وفاعلية الأجهزة والمعدات المستخدمة في هذا الشأن، والربط والتنسيق المتكامل.

وكان الرئيس السيسي قد افتتح، في أكتوبر الماضي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة في المقطم بالقاهرة.

وتقوم الشبكة الموحدة المصرية على ربط جميع عناصر الطوارئ والمرافق الحيوية، كهيئات الإسعاف والرعاية الصحية وقطاعات البترول والكهرباء وأجهزة النجدة والمرور والحماية المدنية، عن طريق مركز رئيسي وغرفة عمليات تخصصية في كل محافظة لتلقي بلاغات الطوارئ بأنواعها المختلفة من المواطنين، والتعامل السريع معها، لتفادي تفاقم الأزمات.

وقدمت «الوطن» بثًا مباشرًا، لتفقد الرئيس عبدالفتاح السيسي، مركز التحكم المركزي للشبكة الوطنية الموحدة لخدمات الطوارئ والسلامة العامة المتطورة.