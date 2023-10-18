انفجارات تهز الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان كتب: أحمد شوقي 08:20 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023 قناة القاهرة الإخبارية أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، بأن هناك انفجارات تهز الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: مراسل «القاهرة الإخبارية»: الوضع متدهور في جنوب لبنان والعائلات بدأت النزوح «القاهرة الإخبارية»: مسيرات في الضفة الغربية تنديدا بالعدوان الإسرائيلي «القاهرة الإخبارية»: القصف الإسرائيلي دمّر العديد من المنازل في خان يونس مصادر لـ«القاهرة الإخبارية»: إسرائيل مسؤولة عن قصف مستشفى المعمداني في غزة القاهرة الإخبارية لبنان إسرائيل بقلم أحمد شوقي