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انفجارات تهز الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان

كتب:

أحمد شوقي
08:20 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
قناة القاهرة الإخبارية

قناة القاهرة الإخبارية

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في خبر عاجل، بأن هناك انفجارات تهز الجانب الإسرائيلي من الحدود مع لبنان.

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