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مراسل «القاهرة الإخبارية»: الوضع متدهور في جنوب لبنان والعائلات بدأت النزوح

كتب:

أحمد شوقي
05:38 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»

قال أحمد سنجاب مراسل قناة «القاهرة الإخبارية»، إن حزب الله اللبناني أعلن استهدافه دبابة «ميركافا» تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي في موقع الراهب، مقابل عيتا الشعب جنوبي لبنان، ما أدى إلى مقتل عدد من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

النزوح الكبير

أضاف أن قوات الاحتلال ردت بقصف على عيتا الشعب، في القطاع الغربي للحدود اللبنانية الجنوبية، وهناك حالة من النزوح الكبير في مدن وقرى الجنوب اللبناني.

وقف تدهور الوضع

وذكر أن قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان «اليونيفيل»، أعلنت أنها لن تترك مواقعها وذلك على خلفية تردد أنباء خلال الساعات الماضية بتوقف عمليات «اليونيفيل» في الجنوب اللبناني، وأكد أن عملها مستمر وتبذل جهودا لوقف تدهور الوضع.

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