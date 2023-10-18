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مندوب مصر بمجلس الأمن يطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة وإيصال المساعدات

كتب:

أحمد شوقي
08:57 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
السفير أسامة عبد الخالق

السفير أسامة عبد الخالق

قال السفير أسامة عبد الخالق مندوب مصر بمجلس الأمن الدولي، إننا نرفض وندين الإرهاب وأي استهداف للمدنيين، ونرفض سياسية الكيل بمكيالين، وندين هجمات إسرائيل على مستشفى المعمداني.

وقف فوري لإطلاق النار في غزة

وتابع مندوب مصر، في جلسة لمجلس الأمن الدولي، نقلتها قناة «القاهرة الإخبارية» على الهواء، بأننا نطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة، ونطالب بحماية المدنيين في غزة، وضرورة إيصال المساعدات للمدنيين.

عدم التعرض للمنشآت الطبية

شدد السفير أسامة عبد الخالق، على عدم التعرض للمنشآت الطبية والمدنية من جانب الاحتلال الإسرائيلي، ورفض مصر التهجير القسري لسكان قطاع غزة، كما يجب بذل كل الجهود لإطلاق سراح الأسرى كافة.

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