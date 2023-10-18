خالد أبو بكر: فيديو محمد صلاح «لازم يعدي المليار.. صحوا الأمم المتحدة من النوم»

طالب الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، بضرورة التفاعل بقوة مع فيديو تضامن النجم الدولي محمد صلاح مع القضية الفلسطينية، بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة.

«أبو بكر»: كفاكم ذبحا لأنفسكم وعلينا استخدام أدواتنا بشكل صحيح

وأضاف «أبو بكر»، خلال برنامجه «كل يوم»، المذاع على شاشة قناة «ON»: «كفاكم ذبحا وجلدا لأنفسكم، وعلينا دعم قضية فلسطين بالتسويق الصحيح، واستخدام أدواتنا بشكل جيد، وكذلك ما نمتلك من أسلحة.. انشروا فيديو صلاح بقوة.. علينا جميعا نشر فيديو محمد صلاح، وعمل تاج للكونجرس وزعماء العالم.. الفيديو لابد يلف العالم بأكمله».

رسائل ومضمون فيديو محمد صلاح عن دعم غزة

وذكر أنَّ محمد صلاح، قدم في الفيديو رسائل بمعنى ومضمون وتأثر ومسؤولية، معقبًا: «تحيا مصر بولادها.. شيروا فيديو محمد صلاح، واخدموا القضية الفلسطينية، ولازم نضرب رقم قياسي في عدد المشاهدات.. اعملوا شير وتاج للأمم المتحدة وصحوهم من النوم».

موقف محمد صلاح واضح وصريح

وشدد على أن: «موقف محمد صلاح، واضح وصريح ولا يحتاج على شكر.. والمرة الجاية بلاش تذبحوا الناس، وتوزعوا صكوك الوطنية.. محمد صلاح مجاش زيه قبل كده».

وتضامن النجم الدولى محمد صلاح مع القضية الفلسطينية بعد الأحداث التي شهدتها فلسطين في الأيام الأخيرة، وقال صلاح: «ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة».

وأوضح صلاح في كلمة بالفيديو عبر حسابه: «شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع. جميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها».

وواصل: «يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، يجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية. بالأمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى.

صلاح: سكان غزة بحاجه إلى الغذاء والماء والدواء فورًا

وأكد صلاح: «يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، أناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيدٍ من المذابح للأبرياء. والإنسانية يجب أن تسود».