الصحة الفلسطينية: 1300 بلاغ عن مفقودين تحت الأنقاض في غزة بينهم 600 طفل

أكد المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، أشرف القدرة، ارتفاع عدد البلاغات عن مفقودين تحت أنقاض المنازل المدمرة نتيجة القصف الإسرائيلي المتواصل لليوم الثاني عشر على التوالي، إلى نحو 1300 بلاغ، منها نحو 600 بلاغ عن أطفال، كما أكد ارتكاب جيش الاحتلال الإسرائيلي 433 «مجزرة»، على ألأقل، بحق العائلات الفلسطينية في قطاع غزة.

شهداء مجزرة المستشفي المعمداني

وكشفت وزارة الصحة الفلسطينية، وفق تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، اليوم الأربعاء، أن حصيلة شهداء مجزرة مستشفي المعمداني في قطاع غزة، تبلغ 471 شهيداً، و314 إصابة، منها 28 بحالة حرجة.

مذبحة المستشفي المعمداني

وكانت قوات الاحتلال الصهيونية قد ارتكبت من جديد جريمة من خلال قصف المستشفي المعمداني -الأهلي العربي- مساء أمس الثلاثاء، والتي لجأ إليها آلاف النازحين من الفلسطينيين الذين هدمت منازلهم.

وأوضح المتحدث الرسمي للصحة الفلسطينية أشرف القدرة في تصريحات لجريدة «الوطن» أن الضحايا وصلوا مقطوعي الرؤوس وأشلاء ممزقة وخروج للاحشاء من بعضهم، مضيفا أن كثير من الضحايا يصعب التعرف عليهم، مؤكدًا أن مستشفيات قطاع غزة تنهار فعليا.