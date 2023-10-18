نائب عن «التنسيقية»: شعوب العالم تنظر إلى مصر على أنها القائد لدعمها لفلسطين

أعلن النائب محمود فيصل القط، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، تفويض الرئيس عبدالفتاح السيسي لاتخاذ ما يراه مناسبا لحماية أمن مصر القومي ودعم القضية الفلسطينية.

القضية الفلسطينية

جاء ذلك خلال الجلسة الطارئة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، للنظر في تداعيات الأوضاع بالأراضي الفلسطينية.

وقال القط، قبل الدخول للجلسة إنه تم ضرب أكبر مخبز في غزة، مما يعني أنه ليس الهدف قصف مستشفى أو مخبز؛ لكن الهدف قطع كل سبل الحياة، حتى يضطر الشعب الفلسطيني للتهجير.

وأضاف، لقد فشل مجلس الأمن للمرة الثانية إدانة الاعتداء وكذا الاعتداء الصهيوني علي المستشفى، بفيتو أمريكي واحد فقط، كما أن وسائل الإعلام الأجنبية وصفته بأنه انفجار ولم تدين الحادث مما يدلل على ما يحاك ضدنا.

المساعدات الإنسانية

وأشار النائب محمود القط، إلى أن تحركات الرئاسة المصرية وتصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي أزعجت الكثيرين، خصوصا حينما أعلنت مصر منذ شهور تمسكها بالوصاية الهاشمية على المقدسات مما أفسد مخططات أغضبت الكثيرين، وكانت سببا في التعجيل بالتهجير، وكشفت كل ما يدور وما يحاك ضد هذا الوطن، مضيفا: «الرئيس السيسي يقف شامخا أمام العالم ويعلن أن الدولة المصرية لن تسمح بخروج الأجانب إلا بعد دخول المساعدات للفلسطينيين».

وقال القط، إن التهجير تصفية للقضية الفلسطينية، مؤكدا أن الشعوب تنظر إلى مصر بنظرة القائد الأسد، ووسائل التواصل تكفينا فخرا أنها أشادت بمساندة الدول العربية.