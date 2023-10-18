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الرئيس السيسي ونظيره الجنوب أفريقي يتوافقان على رفض تهجير الفلسطينيين

كتب:

محمد أبو عمرة
09:30 م | الأربعاء 18 أكتوبر 2023
الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس عبدالفتاح السيسي

تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالاً هاتفياً من رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا، تناول تبادل وجهات النظر بشأن الوضع الإقليمي الراهن والتصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

وتوافق الرئيسان بشأن ما يمثله الوضع الحالي من خطورة وتهديد للاستقرار الإقليمي، على نحو يستوجب خفض التوتر ونزع فتيل العنف، مع توفير الحماية الفورية للمدنيين، ورفض الحصار الجماعي والتهجير، مؤكدين ضرورة توفير النفاذ الآمن والعاجل للمساعدات الإغاثية إلى أهالي غزة في ضوء تدهور أوضاعهم الإنسانية إلى حد حافة الكارثة، وقد عرض الرئيس السيسي الجهود المضنية التي تقوم بها مصر في هذا الخصوص.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الرئيس السيسي استعرض كذلك جهود مصر لحشد المجتمع الدولي نحو التوافق حيال دفع مسار السلام على أساس حل الدولتين، وفق مرجعيات الشرعية الدولية ذات الصلة.

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