أعلن نجم الكرة العالمي محمد صلاح دعمه للقضية الفلسطينية، بنشر فيديو عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، ليعبر فيه عن دعمه وتأييده للشعب الفلسطيني، ولم يكن هذا هو موقفه الوحيد جراء الكارثة الإنسانية في غزة، فقد شهد العالم العربي أجمع مواقف عدة برهنت على انتماء ودعم محمد صلاح لأهالي وشعب فلسطين.

ليست المرة الأولى.. مواقف سابقة دعم فيها محمد صلاح فلسطين

سطر محمد صلاح النجم العالمي عدة مواقف خلال تاريخه الكروي، عبر فيها عن دعمه وتأييده للقضية الفلسطينية، التي تجسدت في ظهوره الأخير عبر حسابه الرسمي على الإنستجرام، ليدعم بفيديو القضية الفلسطينية معبرًا عن حبها له ودعمه وتأييده: «ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، وشهد العالم في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلب»، واستطرد «صلاح»: «سكان غزة يمرون بأوضاع مزرية، خاصة ما تم مشاهدته بالأمس في المستشفى».

تبرع محمد صلاح بالدم

لم يكن ذلك الموقف الأخير لمحمد صلاح لدعم القضية الفلسطينية، فقد سبق وتبرع بالدم، كما تبرع بأموال لمؤسسة الهلال الأحمر المصري لتوفير المساعدات للشعب الفلسطيني في غزة، بعد تعرض غزة لقصف جوي غاشم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، والذي وقع على أثره العديد من الضحايا الفلسطينيين.

محمد صلاح وجماهير مكابي

لعب محمد صلاح بقميص بازل السويسري ضد فريق مكابي تل أبيب قبل 10 أعوام، ليحتفل باحرازه الهدف الثاني عند الدقيقة 21 بالسجود في أرض فلسطين، ليظهر ذلك موقفه ودعمه للقضية الفلسطينية الذي أصبح واضحًا كالشمس أمام الجميع.