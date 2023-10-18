كيف تفاعل الجمهور مع تعليق محمد صلاح على أحداث غزة؟.. «هو ده التأثير»

«يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا»، واحدة من الجمل التي قالها لاعب منتخب مصر، محمد صلاح تعليقًا على أحداث فلسطين في رسالة وجهها عبر مقطع فيديو قصير نشره عبر صفحاته الرسمية على «فيسبوك» و«إنستجرام».

وسرعان ما انتشر الفيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي ليراه الملايين ويعلق عليه الآلاف، وهو الأمر الذي يعكس انتظار الناس لتعليقه في هذه الأوقات، وترصد السطور التالية تفاعل الجمهور مع تعليق محمد صلاح.

كيف تفاعل الجمهور مع أول تعليق لمحمد صلاح؟

أكثر من 4 ملايين مواطن شاهدوا مقطع الفيديو الذي نشره لاعب منتخب مصر ونادي ليفربول محمد صلاح عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام»، وأكثر من 700 ألف عبر «فيس بوك»، وأكثر من 100 ألف تعليق على منصات التواصل لديه، كانت أكثرها تعبر عن انتظار تعليق اللاعب على الأحداث المؤسفة في قطاع غزة، والتي تتصاعد دون رحمة بالصغار والنساء.

وكانت من بين التعليقات التي كُتبت على «فيس بوك»: «عاش ياصلاح ربنا يحميك ويحفظك ويحفظ أهلنا في غزة وفلسطين كلها»، وفي تعليق آخر يعكس فرحة الجمهور المصري والعربي برأي اللاعب الذي انتظروا منه تعليقًا على ما يحدث: «أفضل محمد صلاح في العالم».

وعن التأخير في تعليق اللاعب قال البعض: «أن تاتي متأخرا خيرٌ من أن لا تأتي أبدا، وأن تصل متأخرا خير من ألا تصل، حمد الله على السلامة يا أبو مكة»، كما قدموا لتأخيره أعذارًا تعكس حبهم له: «الله أعلم بيه، بس الحمد لله أنه اتكلم، ما كانش ينفع ما يتكلمش بأي حال من الأحوال».

وكتب أحدهم: «فيديو محمد صلاح جاب 4 ملايين مشاهدة في نص ساعة هو ده التأثير اللي بنقول عليه».

أول تعليق من محمد صلاح على أحداث غزة

ونشر محمد صلاح مقطع فيديو عبر صفحاته الرسمية عبر «فيسبوك» و«إنستجرام» ونشر رسالة دعم لفلسطين كان مضمونها: «ليس من السهل أبدًا الإدلاء بتصريحات في مثل هذه الأوقات العصيبة، شهدنا في الأيام السابقة عنفا شديدا ووحشية غاشمة تدمي القلوب، لا يمكن تحمل وتيرة العنف المتصاعدة منذُ أسابيع وجميع الأرواح مقدسة ويجب توفير سبل الحماية لها، يجب أن تتوقف المجازر، فالعائلات تتقطع أواصرها، ويجب السماح بتقديم الدعم الإنساني لغزة فورًا، ويمر سكان غزة بأوضاع مزرية من أمس، شاهدنا مشاهد مروعة في المستشفى، يحتاج سكان غزة إلى الغذاء والماء والدواء فورًا، وأناشد جميع قادة العالم للتكاتف معًا لمنع وقوع مزيد من المذابح للأبرياء، والإنسانية يجب أن تسود».