«القاهرة الإخبارية»: شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لحي الشيخ رضوان بغزة

أفادت مراسلة قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها، بأنّ هناك شهداء وجرحى في قصف الاحتلال لحي الشيخ رضوان بغزة.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان آخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط مئات الشهداء بينهم أطفال ونساء.