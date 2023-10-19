«سلامة المرضى».. سلسلة ندوات لهيئة الاعتماد والرقابة الصحية في بورسعيد

نظّم فرع هيئة الاعتماد والرقابة الصحية في بورسعيد، سلسلة ندوات تثقيفية حول «سلامة المريض بمنظومة التأمين الصحي الشامل»، لاستعراض المنظومة الجديدة وشرح دور تطبيق معايير السلامة الوطنية لضمان تقديم خدمات صحية بأعلى مستويات الجودة والأمان للمرضى، من خلال تنفيذ اللقاءات الجماهيرية وتوزيع المنشورات التثقيفية على المواطنين بمقر المعهد الفني الصحي، ونادي بورسعيد الرياضي.

ووجه الدكتور أحمد طه، رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بضرورة نشر ثقافة جودة الخدمات الصحية، وتوعية وإعلام المجتمع بمستوى جودة الخدمات والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعون من منظومة التأمين الصحي الشامل، ودور الهيئة واختصاصاتها.

اختصاصات هيئات التأمين الصحي الشامل

واستعرضت مديرة الفرع منظومة التأمين الصحي الشامل باعتبارها نظاما تكافليا يُوفّر الأمان الصحي لجميع المواطنين دون تفرقة، وشرح اختصاصات هيئاتها الثلاث «هيئة التأمين الصحي الشامل، وهيئة الرعاية الصحية، وهيئة الاعتماد والرقابة الصحية»، والامتيازات التي يحصل عليها المنتفعين بالمنظومة الجديدة، فضلًا عن شرح اختصاص هيئة الاعتماد والرقابة الصحية ودورها في إصدار وتطبيق المعايير الوطنية لضمان استدامة جودة الخدمات بمختلف المنشآت الصحية.

معايير الرقابة الصحية

وقدّم فريق الفرع شرحا مبسطا لطلبة المعهد الفني الصحي في بورسعيد، بشأن معايير الجودة الوطنية الصادرة عن هيئة الاعتماد والرقابة الصحية والحاصلة على الاعتماد من منظمة الإسكوا الدولية، والتي تضمن التزام المنشآت الصحية المعتمدة بتطبيق متطلبات السلامة الوطنية وثقافة الرعاية المتمركزة حول المريض، من خلال تأكيد أهمية تعريف المريض، وتوفير سبل راحته وحماية متعلقاته، وخصوصيته، والاستجابة إلى آراء المرضى وأسرهم واشراكهم في خطة العلاج.

وخلال لقاء المواطنين بنادي بورسعيد الرياضي، أوضح فريق فرع الاعتماد والرقابة الصحية، أهمية دور طبيب الأسرة كمقدم للخدمة الصحية الأولية ما يساهم في تقليل العبء على المستشفيات العامة والمتخصصة وعلى مقدمي الخدمة الصحية، إضافة إلى شرح الفرق بين حالات الطوارئ والحالات التي يمكن الحجز لها عن طريق الخط الساخن والتنويه عن خدمات كبار السن بوحدات الرعاية الصحية ودور مسؤولي رضا المنتفعين بها.

حوار مجتمعي

كما حرص فريق الفرع على فتح حوار مجتمعي مع المواطنين للتعرف على المشكلات التي يتعرضون لها بالمنظومة الجديدة، والرد على استفساراتهم.