8 تعليمات مهمة من «الصحة» للحفاظ على الجهاز المناعي وتجنب العدوى

كشفت وزارة الصحة والسكان عن مجموعة من النصائح والتعليمات المهمة للحفاظ على الجهاز المناعي للجسم وتجنب العدوى، بالتزامن مع اقتراب فصل الشتاء، في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 والبعد عن السلوكيات الخاطئة التي لها أضرار جسيمة على أجهزة الجسم.

كيف يمكن الحفاظ على الجهاز المناعي للجسم

وجاءت التعليمات والإرشادات التي أصدرتها وزارة الصحة والسكان على النحو التالي:-

- تلقي اللقاحات للتحصين ضد العدوى.

- تجنب التدخين لأنه يتسبب في ضعف الخلايا المناعية.

- الإكثار من تناول الخضروات والفواكه خاصة الغنية بفيتامين ج و سي.

- ممارسة الرياضة بانتظام.

- الحصول على وقت كافي من النوم والراحة.

- تجنب التوتر والقلق النفسي.

- الحفاظ على النظافة الشخصية.

- الالتزام بالعادات الصحية مثل غسل الأيدي وارتداء الكمامات في الأماكن المزدحمة.

رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بالمستشفيات

وأكدت وزارة الصحة والسكان أن الأماكن المزدحمة هي بيئة خصبة لانتشار الأمراض والفيروسات التنفسية، لذلك على المواطنين في الأماكن المزدحمة ضرورة ارتداء الكمامات وتهوية الأماكن الخاصة بالتجمعات .وتابعت وزارة الصحة والسكان في حال ظهور أي أعراض تنفسية لابد من طلب الرعاية الصحية من قبل الأطباء أو الذهاب الى أقرب مستشفى صدر، مطمئنة المواطنين من رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات استعدادا لفصل الشتاء.