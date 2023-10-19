«الصحة» تحذر من التوقف عن الدواء قبل استكماله.. أضراره خطيرة

وجهت وزارة الصحة والسكان رسالة مهمة للمواطنين عن أضرار التوقف عن الحصول على الأدوية التى وصفها الطبيب، وقالت وزارة الصحة والسكان إنه في حال قطع العلاج المبكر قد يؤدي إلى عودة الأعراض أو تفاقم الحالة، لافتة إلى أنه في حالة الرغبة بالتوقف عن العلاج لابد من استشارة الطبيب بشكل عاجل لمعرفة المضاعفات الصحية التي ستحدث.

قطع العلاج المبكر قد يؤدي إلى عودة الأعراض أو تفاقم الحالة

يأتي ذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2023 للنهوض بالصحة العامة، والعمل على رفع التوعية الصحية للمواطنين والبعد عن السلوكيات الخاطئة التى لها أضرار بالغة على أجهزة الجسم.

حملة 100 يوم صحة

وفي سياق متصل، طالبت وزارة الصحة والسكان من المواطنين ضرورة الاستفادة من حملة "100 يوم صحة"، وقالت الوزارة الحملة تعمل على الاكتشاف المبكر عن الأمراض، مما يساهم فى رفع معدلات الشفاء، مشيرة الى أن الحملة توفر العديد من التخصصات الطبية لجميع الفئات العمرية بداية من عمر يوم وحتى كبار السن.

وقالت وزارة الصحة والسكان، حملة 100 يوم صحة تعمل بشكل يومي من الساعة التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءا، مشيرا الى أنها تعمل بشكل يومي ماعدا يوم الجمعة، لافتة الى امكانية طلب الاستفادة من المبادرة منزليا من خلال الخط الساخن للأفراد الغير قادرين على الحركة.