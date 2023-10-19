عاجل.. أول ظهور لـ محمد صلاح بعد دعمه فلسطين.. استعدادًا لديربي «الميرسيسايد»

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، وللمرة الأولى في تدريبات فريقه، اليوم الخميس، قبل المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد هذا هو الظهور الأول للدولي المصري صاحب الـ31 عامًا، بعد مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله الذي أظهر فيه محمد صلاح تعاطفه مع القضية الفلسطينية ودعمه لضحايا غزة.

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