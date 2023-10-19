رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عاجل.. أول ظهور لـ محمد صلاح بعد دعمه فلسطين.. استعدادًا لديربي «الميرسيسايد»

كتب:

أحمد شوقي
07:06 م | الخميس 19 أكتوبر 2023
محمد صلاح

محمد صلاح

ظهر الدولي المصري محمد صلاح، وللمرة الأولى في تدريبات فريقه، اليوم الخميس، قبل المواجهة المرتقبة أمام إيفرتون في ديربي الميرسيسايد، في الجولة التاسعة من عمر بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويعد هذا هو الظهور الأول للدولي المصري صاحب الـ31 عامًا، بعد مقطع الفيديو الذي ظهر خلاله الذي أظهر فيه محمد صلاح تعاطفه مع القضية الفلسطينية ودعمه لضحايا غزة.

لمزيد من التفاصيل اضغط هنـا.

اقرأ المزيد:

مفاجأة.. هل استخدم محمد صلاح «الأوتوكيو» أثناء عرض كلمته عن فلسطين ؟

تحرك عاجل من إدارة ليفربول بعد دعم محمد صلاح لـ فلسطين

بعد فيديو دعم غزة.. هل يتعرض محمد صلاح لعقوبة في ليفربول؟

كيف تفاعل الأجانب مع رسالة محمد صلاح بشأن غزة؟.. دعم وإدانة للإعلام الغربي