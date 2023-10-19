بعد فيديو دعم غزة.. هل يتعرض محمد صلاح لعقوبة في ليفربول؟

13 يومًا يشجب ويندد خلالها لاعبو العالم من كل حدب وصوب بالعدوان الوحشي على قطاع غزة، لكن الجماهير لم تستمع إلا لصوت صمت محمد صلاح، نجم ليفربول الإنجليزي، الذي بدا كأنه لم يحرك ساكنًا أمام مجازر الاحتلال الإسرائيلي، ضد الأشقاء في فلسطين، ليفتح الباب أمام تكهنات عدة: هل أجبر على السكوت، أم تعرض للتهديد بعقوبات قد تطيح به من ليفربول؟

هل يتعرض محمد صلاح للعقوبة في ليفربول؟

محمد صلاح بعد 13 يومًا التزم خلالها الصمت على جميع صفحاته بمواقع التواصل الاجتماعي، خرج عن صمته، ليسكت ألسنة المشككين في تعاطفه ودعمه مع القضية الفلسطينية منذ يومها الأول، لكنه بدا في الفيديو وكأنه متوتر بعض الشيء، ما فتح بابًا جديدًا للشك حول مصيره مع ليفربول بعد دعم غزة، في ظل تعرض لاعبين عدة من دوريات أوروبا إلى الإيقاف والعقوبات بسبب القضية نفسها.

هل يتعرض محمد صلاح إلى عقوبة من ليفربول؟ على عكس التكهنات حصل «مو» على الدعم والإشادة بموقفه، بعد دعم قضية إنسانية في أحداث راح ضحيتها آلاف الضحايا، وهو ما ظهر جليًا في دعم الصحف الموالية لليفربول لموقف الفرعون، لعل أبرزها صحيفة «أنفيلد» البريطانية.

منذ بداية الأحداث في غزة، عزم نجوم عدة من الدوري الإنجليزي على دعم القضية الفلسطينية، والوقوف إلى جانب الأشقاء بكلمات دعم عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، بينهم محمد النني، لكن دون أن توقع عليهم أي عقوبات أو توجيه إنذارات من تكرار هذه التصرفات، ومن المتوقع أن يكون الحال نفسه مع قائد منتخب مصر.

صحيفة «تليجراف» البريطانية، أفردت تقريرًا مطولًا عن مصير اللاعبين الداعمين للقضية الفلسطينية، بالإشارة إلى أن الدعم حق مكفول للجميع في البريميرليج، لكن بعض الأندية تخشى ردود الأفعال السلبية من قبل الجماهير، خاصة أن نجوم الدوري الإنجليزي يملكون قاعدة واسعة من المشجعين بمختلف فئاتهم، ما قد يتسبب في انزعاج البعض الذي لا يملك التوجه ذاته.

العالم يدعم محمد صلاح

«أكثر من مجرد لاعب»، هكذا كالت صحيفة «أنفيلد» بالمديح على تصرف محمد صلاح، الذي كان مؤثرًا بشكل واسع وعالمي، خاصة أن الفيديو الذي نشره الفرعون المصري، لتوجيه رسالة لقادة العالم بالتكاتف والتدخل، لإنهاء نزيف الضحايا في غزة، حصد ملايين المشاهدات التي تخطت 100 مليون في وقت لم يتخطى الـ24 ساعة.

«العالم يدعم محمد صلاح»، صحيفة «thisisanfield» البريطانية، أبرزت دعم الجماهير غير المصرية لمحمد صلاح، بعد فيديو الدفاع عن غزة، إذ قال أحدهم: «يوضح كيف تستخدم المنصة الخاصة بك لتوصيل صوتك للجميع وإحداث تأثير».