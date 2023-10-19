«كل يوم» يعرض تقريراً عن العلاقات المصرية الأردنية ودعمها للقضية الفلسطينية

عرض برنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، على قناة ON، تقريراً يستعرض العلاقات المصرية الأردنية، وتاريخها الطويل في دعم القضية الفلسطينية.

العلاقات بين القاهرة وعمان

وأوضح التقرير الذي عرضه برنامج «كل يوم» أن العلاقات بين القاهرة وعمان، نموذج يحتذي به في العلاقات العربية والثنائية، حيث تجمعهما روابط تاريخية وصداقة قوية.

وذكر أن موقف مصر والأردن من القضية الفلسطينية ثابت لا يتغير منذ عقود، تمليه روابط الجغرافيا والتاريخ والدم والقومية، ومصر والأردن يتميزان بالموقع الاستراتيجي والواقع تاريخي والمصير مشترك، و مصير يحملهما مسئوليات كبار، ودور قوي في العمل جنبًا إلى جنب لإرساء السلام في الشرق الأوسط، وتهدئة الأوضاع المحيطة، في سوريا وليبيا واليمن ولبنان، بجانب دورهما الفاصل والمحوري في دعم القضية الفلسطينية إحدى أهم هذه القضايا التي تجمع الدولتين.

وحدة الموقف

وقال إن مصر والأردن داعمان طوال الخط، لوحدة الموقف وتعزيز الجهود وتكثيفها للوقوف في وجه تصرفاتٍ مدانة ومرفوضة تقوم بها إسرائيل.وذكر أن الدعم المصري الأردني للقضية الفلسطينية لو يتوقف يوميا عن السعي لحل شامل وعادل للقضية وتحسين الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وجهود تحقيق التوافق السياسي بين جميع القوى والفصائل الفلسطينية، وصولًا لحل الدولتين وإقامة دول فلسطينية على حدود 1967 عاصمتها القدس الشرقية، وهو ما تعكسه اللقاءات المتبادلة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي وشقيقه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني.