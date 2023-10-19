إقامة صلاة الغائب غدا في الأردن على شهداء فلسطين

دعا وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية الأردني الدكتور محمد الخلايلة، أئمة وخطباء المساجد في جميع أنحاء المملكة، لإقامة صلاة الغائب غدا، بعد صلاة الجمعة على الشهداء الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين المُحتلة.

الأردن تدعو لإقامة صلاة الغائب على شهداء فلسطين

وأوضح البيان الصادر عن وزير الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، الأردني، بحسب وكالة أبناء الشرق الأوسط بتعميم الخطاب إلى كل مديري مديريات الأوقاف في مديريات المملكة الأردنية، ويأتي هذا في ظل زيارة ينفذها ملك الأردن اليوم إلى جمهورية مصر العربية والتقى الرئيس عبدالفتاح السيسي في ظل تكاتف عربي للعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الذي يئن تحت القصف الإسرائيلي لقطاع غزة المستمرة منذ 13 يوم وسط استغاثات من أهالي غزة للتدخل لإيقاف الصراع.

صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين عقب صلاة الجمعة غدا بالأردن

ووقعت السبت 7 أكتوبر الجاري، عملية طوفان الأقصى على يد كتائب القسام إحدى فصائل المقاومة الفلسطينية ضد إسرائيل التي لم تتوقع هذا الأمر في ظل تصعيد مستمر من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة منذ بداية العام الجاري، وخرجت تظاهرات في مختلف الدول العربية، في الوقت الذي دعت دولة الأردن إلى إقامة صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين غدا بعد صلاة الجمعة، في ظل تضامن عربي واسع خاصة في الأردن التي خرجت تظاهرات فيها أمام السفارة الإسرائيلية تطالب بطرد السفير الإسرائيلي بسبب قصف إسرائيل لمستشفى المعمداني في حي الزيتون بقطاع غزة الذي سجلت عدد كبير من الشهداء والضحايا زاد عن 500 شخص بحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الصحة الفلسطينية.