«الحوار الوطني» يدعو لوقفة احتجاجية اليوم لدعم غزة

دعا مجلس أمناء الحوار الوطني بتمثيله لكل أطياف مصر وقواها السياسية والأهلية والشعبية، كل أبناء مصر لوقفة احتجاجية كبيرة، اليوم الجمعة الموافق 20 اكتوبر 2023، بعد صلاة الجمعة الساعة 1:00 ظهرًا، وذلك أمام النصب التذكاري للجندي المجهول بطريق النصر.

وحدة الشعب المصرى

وأكد مجلس الأمناء، أن إدارة الحوار الوطني تقوم بدورها المجتمعي والإنساني، تجاه التطورات الخطيرة التي تمر بها قضية فلسطين، رافضة للاعتداءات على أشقائنا الفلسطينيين في غزة، ومؤكدة لوحدة الشعب المصري ودولته في مواجهة التهديدات بتصفية القضية الفلسطينية والمساس بأمن مصر القومي ووحدة أراضيها.

تفويض القيادة السياسية ودعم فلسطين

وشددت على أن هذا الاحتشاد سيكون رسالة للجميع بأن شعب مصر يقف صفاً واحداً لدعم وتفويض القيادة السياسية في ادارتها للاحداث الجارية، والأشقاء في فلسطين.