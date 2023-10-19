هشام الجخ: «بكرة هنزل لدعم إدخال المساعدات لأهالي غزة»

دعا الفنان والشاعر هشام الجخ، جموع الشعب المصري إلى وقفة تضامنية مع أهل فلسطين، غدا الجمعة، عند المنصة بمدينة نصر.

هشام الجخ يدعو الشعب للنزول

قال «الجخ» في حديثه عبر فيديو: «أهلنا في غزة صباح النصر والعزة عليكم، بكرة بعد صلاة الجمعة هنتقابل في المنصة عشان ندعم القرارات المصيرية لدخول المساعدات الطبية».

نقابة المهن التمثيلية تدعم موقف الرئيس

وأصدرت نقابة المهن التمثيلية، بيانا لدعم تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في غزة، وجاء في البيان: «نثمن وندعم تصريحات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسى حول تطورات الأوضاع في قطاع غزة واستمرار العدوان الاسرائيلى المؤسف الذى يستهدف العزل من المدنيين وبلغ استهداف المستشفيات ومراكز الإغاثة، في مخالفة صارخة لكافة الأعراف والمواثيق الحقوقية والإنسانية وقواعد ومبادئ القنانون الدولى».

وأضاف البيان :«إن موقف مصر الراسخ إنما ينطلق من ثوابت وطنية خالصة تجاه القضية الفلسطينية وبما يعمل على حماية الأمن القومى المصرى وبسط السيادة الوطنية على كافة الأراضى المصرية أهمها وأولها وآخرها أرض الفيروز سيناء».