الانتهاكات مستمرة.. قوات الاحتلال تستهدف «عرب 48» بالاعتقالات

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، انتهاكاتها المستمرة سواء باستهداف عرب 1948 «عرب الداخل»، أو استمرارها بقصف قطاع غزة من 7 أكتوبر الجاري.

واعتقلت شرطة الاحتلال الإسرائيلي، 12 شخصا من مدينة أم الفحم في أراضي عام 1948، بينهم المحامي أحمد خليفة، والناشط محمد طاهر جبارين، والصحفي أنس موسى، واعتدت على آخرين بينهم نساء وأطفال بالقنابل والرصاص المغلف بالمطاط، خلال قمع مسيرة منددة بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر الجاري، ومطالبة بوقفه فورا.

ورفع المشاركون في المسيرة لافتات منددة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ، وأخرى مطالبة بوقفه بشكل فوري، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا».

وفي مدينة لوزان السويسرية، شارك أكثر من 8 آلاف شخثص في مظاهرة نظمتها حركة الشباب الفلسطينية السويسرية، دعما للفلسطينيين وتنديدا بالعدوان على قطاع غزة، ورفع المتظاهرون الأعلام الفلسطينية، ورددوا شعارات منها: «احتلال فلسطين يجب أن ينتهي»، كما شهدت العديد من المدن والأقاليم الإسبانية واليونانية، مظاهرات حاشدة دعما وتضامنا مع فلسطين ورفضا للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة منذ 7 اكتوبر الجاري.

وفي وقت سابق، استشهد 12 فلسطينيا، وأصيب العشرات خلال عدوان الاحتلال المستمر على مخيم نور شمس في طولكرم شمال غرب الضفة الغربية المحتلة