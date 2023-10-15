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«وفا»: مستوطنون يقتحمون «الأقصى» في حماية شرطة الاحتلال الإسرائيلي

كتب:

أحمد عادل موسى
09:57 ص | الأحد 15 أكتوبر 2023
المسجد الأقصى

المسجد الأقصى

اقتحم مستوطنون، اليوم الأحد، المسجد الأقصى المبارك، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي، حسبما ذكرته وكالة «وفا».

وأفادت مصادر محلية، بأن عشرات المستوطنين اقتحموا الأقصى من جهة باب المغاربة، ونفذوا جولات استفزازية في باحاته.

المستوطنون ينفذون اقتحامات يومية استفزازية

وينفذ المستوطنون اقتحامات يومية استفزازية للمسجد الأقصى المبارك، ما عدا يومي الجمعة والسبت، في محاولة للسيطرة عليه وفرض التقسيم الزماني والمكاني.

في سياق متصل، شددت قوات الاحتلال من إجراءاتها العسكرية على جميع أبواب المسجد الأقصى ومنعت المواطنين من الدخول إليه، وارجعت العديد منهم ومنعتهم من أداء الصلوات في محيط المسجد الأقصى أيضا بالتزامن مع السماح للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى.

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