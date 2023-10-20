عاجل.. تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني

كشف عمرو الحديدي، نجم النادي الأهلي السابق، تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني في اللقاء الذي يجمع الفريقين مساء اليوم الجمعة في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الدوري الأفريقي.

وأكد الحديدي في تصريحات تليفزيونية أن السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أنه لديه العديد من البدائل لشغل مركز الظهير الأيسر، بعد غياب التونسي علي معلول، عن المباراة أبرزهم كريم الدبيس الذي حصل على فرصة في المباريات الماضية.

وأوضح نجم الأهلي السابق أن كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا وحسين الشحات يرى هم الأقرب للمشاركة بشكل أساسي موضحًا أن الفريق لديه عناصر جيدة في الهجوم أيضًا أبرزهم الجنوب أفريقي بيرسي تاو ومحمود عبد المنعم كهربا، موضحًا أن الأهلي يتفوق أيضًا في خط وسط الملعب.

تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزانيوتوقع الحديدي تشكيل الأهلي المتوقع أمام سيمبا التنزاني والذي جاء كما يلي:-

حارس المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: كريم الدبيس، محمد عبد المنعم، ياسر إبراهيم، محمد هاني.

خط الوسط الدفاعي: مروان عطية، أليو ديانج، أحمد نبيل كوكا.

خط الوسط الهجومي: بيرسي تاو، حسين الشحات.

خط الهجوم: محمود عبد المنعم كهربا.

سيناريوهات كولر في مباراة الأهلي أمام سيمباوتحدث نجم الأهلي السابق أن الفريق لديه لديه عدة سيناريوهات في المباريات، مشيرًا إلى أن كولر يقوم بتغيير طريقة اللعب أكثر من مرة، موضحًا أنه من الممكن أن يهاجم عن طريق ديانج من وسط الملعب بالإضافة إلى ثلاثي الهجوم، وسيعمل على عدم استقبال أهداف، وتحقيق نتيجة جيدة لعدم الدخول في دوامة.

وأضاف الحديدي أن غلق الجبهة اليسرى من جانب كريم الدبيس سيعمل على اغلاق الجبهة اليسرى دفاعيا بجانب أحمد نبيل كوكا الذي يعمل بشكل جيد في الفترة الماضية موضحًا أن الأهلي يسستغل انطلاقات حسين الشحات.

توقعات الحديدي لمباراة الأهلي وسيمباوتوقع نجم الأهلي السابق نتيجة المباراة بين الأهلي وسيمبا مشيرًا إلى أنه يتوقع إنتهاء المباراة بالتعادل.