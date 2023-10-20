7 رسائل من مجلس النواب عن التداعيات الجارية بالأراضي الفلسطينية

أرسل مجلس النواب، عددًا من الرسائل للعالم بشأن التداعيات داخل الأراضي الفلسطينية، لوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطينى داخل قطاع غزة.

رسائل مجلس النواب

وجاءت الرسالة الأولى، بإن مجلس النواب يؤكد دعمه وتأييده الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والقوات المسلحة المصرية، في كل ما يتخذونه من خطوات لحفظ الأمن القومي المصري.

وتضمنت الرسالة الثانية، بأن موقف الرئيس عبد الفتاح السيسي تجاه العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة والأحداث الجارية بالأراضي الفلسطينية المحتلة، ما هو إلا تجسيد لما يدور بضمير كل مواطن مصري.

وأشار مجلس النواب، إلى أنّ مصر ترفض بشكل قاطع أية محاولات للتهجير القسري للفلسطينيين في قطاع غزة، لما في ذلك من تصفية للقضية وضياع للحق الفلسطيني، وتؤكد أنه لا تهاون ولا تفريط في أمن مصر القومي تحت أي ظرف، فحدود مصر الشرقية خط أحمر.

وأوضح مجلس النواب، أنّ استهداف مستشفى المعمداني في غزة جريمة نكراء تُضاف إلى السجل المشين للاحتلال الإسرائيلي، ومصر أولت أهمية قصوى للشق الإنساني، تخفيفاً لمعاناة الشعب الفلسطيني، والمشهد المأساوي الحالي ما هو إلا نتاج الإهمال في التعاطي الجاد واستمرار حالة الجمود السياسي دون العمل على تسوية شاملة للقضية الفلسطينية.

جرائم الاحتلال الإسرائيلي

وشدد مجلس النواب في ختام رسائله، على أنّ جرائم الاحتلال الإسرائيلي لن تنساها ولن تغفرها الأمة العربية، فهي لا تسقط بالتقادم، وستظل تبعث فينا عزماً لا يلين، بضرورة استكمال الطريق وتحقيق الحلم الفلسطيني المشروع بإقامة دولة فلسطين المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

كما ناشد مجلس النواب، البرلمانات العربية بالتحرك بشكل حثيث ومُكثف في جميع المحافل الدولية، لاطلاع العالم على تاريخ وحاضر جرائم الاحتلال الإسرائيلي، التي تتنافى مع أحكام القانون الدولي والضمير الإنساني.