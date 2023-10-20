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عاجل.. أمين عام الأمم المتحدة: نعمل على تسريع إدخال المساعدات إلى غزة

كتب:

محمد أيمن سالم
01:32 م | الجمعة 20 أكتوبر 2023
الأمين العام للأمم المتحدة

الأمين العام للأمم المتحدة

قال أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، إن إسرائيل والولايات المتحدة أعلنتا أن المساعدات الإنسانية سيسمح لها بالدخول إلى غزة، وهناك اتفاق بين مصر وإسرائيل لجعل الأمر ممكنًا.

وأوضح «جوتيريش»، خلال كلمته في مؤتمر صحفي على هامش تفقد المساعدات الإنسانية في مطار العريش، وبحث سبل توصيلها إلى غزة، أنّ الإعلان جاء بعد عددٍ من الشروط والقيود.

وأضاف جوتيريش، أنهم يعملون حاليًا بشكل فعّال مع مصر وإسرائيل والولايات المتحدة؛ للتأكد من الحد من القيود وتسهيل مرور الشاحنات في أسرع وقت ممكن إلى غزة.

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