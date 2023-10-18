الأمين العام للأمم المتحدة: قصف مستشفى المعمداني في غزة «مرعب»

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بالفزع إزاء مقتل مئات المدنيين الفلسطينيين في غارة على مستشفى بغزة اليوم، بحسب تغريدة له صباح اليوم الأربعاء على موقع «إكس» (تويتر سابقا).

وأضاف جوتيرش: «أدين الحادث بشدة وقلبي مع عائلات الضحايا في غزة، وتتمتع المستشفيات في غزة والعاملون الطبيون بالحماية بموجب القانون الإنساني الدولي».

قصف مستشفى المعمداني

وقُصفت مستشفى المعداني في قطاع غزة مساء الثلاثاء مخلفا استشهاد أكثر من 810 شخص من بينهم أطفال ونساء بحسب بيان وزارة الصحة الفلسطينية في ظل قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة من يوم 7 أكتوبر الجاري.