وزيرة البيئة تبحث مع نظيرها الأردني استكمال جهود التعاون لحماية التنوع البيولوجي

التقت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، الدكتور معاوية خالد الردايدة، وزير البيئة الأردني؛ لبحث استكمال جهود التعاون المصري الأردني فى مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي، والاتفاق على موضوعات المناخ التي ستُطرح في مؤتمر المناخ القادم COP28 بدولة الإمارات.

جاء ذلك على هامش مشاركة وزيرة البيئة المصرية في المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي «نحو تحقيق التحول الأخضر في العالم الإسلامي»، الذي تنظمه منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة إسيسكو بمدينة جدة في السعودية، بحضور لفيف من وزراء البيئة لعدد من الدول العربية والإسلامية.

حماية التنوع البيولوجي

وفي بداية اللقاء، أشادت الدكتورة ياسمين فؤاد، بالتعاون المثمر والبناء بين البلدين في عدد من المجالات البيئية، وخصوصا في مجال حماية التنوع البيولوجي والأنظمة البيئية، والتي تعكس صورة للتعاون العربي لحماية البيئة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، منوهة بأهمية تبادل الخبرات والتجارب مع المملكة الأردنية الشقيقة، خصوصًا مع التقارب في طبيعة المحميات بالبلدين، وتشابه الأولويات والاهتمامات فيما يخص حماية الطبيعة وصون التنوع البيولوجي، وتعزيز السياحة البيئية.

مؤتمر المناخ في الإمارات

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أنّ اللقاء تناول القضايا الرئيسية التي ستناقش خلال مؤتمر المناخ COP28 الذي سيعقد في دولة الإمارات، وضرورة التركيز على النقاط المهمة، وكذلك الاتفاق على ورقة عمل لأهم القضايا الملحة، والتي ستُطرح بالمؤتمر، والتى يعد من أهمها العمل على مضاعفة التمويل اللازم لتفيذ مشروعات التكيف والتخفيف للتقليل من الآثار السلبية للتغيرات المناخية على البلدان النامية، مع تفعيل صندوق الخسائر والأضرار الذي أقراره خلال مؤتمر المناخ COP27 بمدينة شرم الشيخ لمساعدة البلدان الأكثر عرضة لآثار التغيرات المناخية، وضمان وصول التمويل للدول الأكثر احتياجًا.

وأشاد وزير البيئة الأردنى بالتعاون المصري الأردني في مجال المحميات، مؤكدا ضرورة الاستفادة من الخبرات بين الجانبين، منوهًا بأهمية وضع الأولوية للدول التي تعاني من تبعات التغير المناخي بمؤتمر المناخ cop28، وإعطائها الدعم الفني والمالي من خلال تقييم مدى الضرر الذي يجتاح مثل هذه الدول، وإعطائها الأولوية للحصول على الدعم الملائم.

مواقع غوص جديدة في الغردقة

كما استعرض الجانبان الإجراءات التي تم تنفيذها بشأن التعاون في مجال حماية الطبيعة والتنوع البيولوجي منها تنفيذ مشروع ملاذ آمن للحياة البرية بمحمية وادي الريان، ومحمية العقبة البحرية والتي تعد متنزها بحريا تم إعلانه كمحمية طبيعية.

وأشارت الدكتورة ياسيمن فؤاد إلى تشابه تجربة محمية العقبة البحرية في إغراق المعدات الحربية القديمة كمواقع للغوص؛ مع توجه مصر نحو إنشاء عدد من مواقع الغوص الجديدة بسواحلها على البحر الأحمر، والذي بدأ بإطلاق 3 مواقع جديدة للغوص بمدينة الغردقة من خلال إغراق قطع من المعدات الحربية القديمة، ما يعد أحد آليات الحفاظ على الشعب المرجانية في البحر الأحمر، موضحة أنّه تم الاتفاق على إجراء تدريب مكثف مشترك بين الجانبين المصري والأردني على الطبيعة بين محمية رأس محمد في جنوب سيناء، كونها أقدم محمية بحرية في مصر ومحمية العقبة البحرية والتي أعلنت حديثا.