«البيئة»: التنمية السياحية مصدر مهم للنقد الأجنبي في الدول النامية

أكدت وزارة البيئة، أهمية التنمية السياحية لتحقيق التنمية المستدامة، باعتبارها واحدة من أهم وأسرع الصناعات نموًا في العالم، ومصدراً مهماً للنقد الأجنبي والعمالة في العديد من البلدان النامية.

ويمكن تعريف السياحة المستدامة وفقاً لمنظمة السياحة العالمية، على أنها السياحة التي تأخذ في الاعتبار آثارها الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية والمستقبلية، وتلبية احتياجات الزوار، والصناعة، والبيئة والمجتمعات المضيفة.

خطة التنمية المستدامة لعام 2030

وأوضحت وزارة البيئة في تقرير لها، أن خطة التنمية المستدامة لعام 2030، تُلزم الدول الأعضاء من خلال أحد مقاصد أهداف التنمية المستدامة، بوضع وتنفيذ سياسات تخلق فرص العمل وتعزز الثقافة والمنتجات المحلية.

السياحة المستدامة ودورها في التحكم بالتلوث

كما تعد السياحة إحدى الأدوات التي تمكن أقل البلدان نمواً والدول الصغيرة النامية، من الاستخدام المستدام للموارد البحرية، ومن أهدافها، القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، ضمان توافر المياه وخدمات الصرف الصحي للجميع، فضلا عن اتخاذ إجراءات عاجلة للتصدي لتغير المناخ وآثاره، وتعزيز وسائل التنفيذ وتنشيط الشراكة العالمية من أجل تحقيق التنمية المستدامة.