الآلاف يحتشدون في ميدان سيدي جابر بالإسكندرية لدعم القضية الفلسطينية (فيديو)

شهد ميدان سيدي جابر شرق الإسكندرية توافد آلاف المواطنين لدعم القضية الفلسطينية وتفويض القيادة السياسية المتمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، لاتخاذ اللازم لحماية الأمن القومي المصري ومساعدة أهالي فلسطين جراء العدوان الإسرائيلي الذي يتعرضون له.

ورصدت «الوطن» تواجد الآلاف منذ صلاة الجمعة، وحتى الوقت الراهن، مرددين شعارات لدعم الفلسطينيين وأهالي غزة، أبرزها: «بالدم بالروح.. غزة مش هتروح»، بالإضافة إلى التأكيد أن القضية الفلسطينية قضية وطننا مصر.

الآلاف يدعمون القضية الفلسطينية

وارتدى آلاف المواطنين الشال الفلسطيني ورفعوا أعلام فلسطين، فيما أحرقوا العلم الإسرائيلي تعبيرا على غضبهم بما يحدث، مرددين: «بالروح والدم نفديك يا أقصى».

دعم القيادة السياسية المصرية

وردد المتظاهرون عبارات «معاك يا سيسي»، تأكيدا على دعمهم القيادة السياسية المصرية في اتخاذ القرارات المناسبة لهذه الظروف، كما ظهرت معالم التنديد لما يفعله الاحتلال الإسرائيلي الذي لا يبالي بأي قيم ولا أخلاق ولا إنسانية، ويمارس العنف الشديد ما تبعه معاناة الأشقاء في غزة من تلك البلطجة، فيما رددوا: «غزة رمز العزة».