مظاهرة حاشدة لأهالي مطروح لدعم الشعب الفلسطيني وتأييد موقف الرئيس السيسي

انطلقت مظاهرة حاشدة من أهالي مطروح من أبناء العائلات والقبائل وجميع التركيبات والطوائف، منذ قليل، عقب صلاة الجمعة مباشرة، لدعم تصريحات الرئيس خلال مؤتمر صحفي مع المستشار الألماني، حول رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

إعلام فلسطين وهتافات في مظاهرة مطروح

ورفع الأهالي بمطروح العلم الفلسطيني، مرددين هتافات بأصوات رجت المدينة :«غزة غزة رمز العزة، وفلسطين عربية رغم أنف الصهيونية».

وأوضح النائب عيسى أبو تمر عضو مجلس النواب أمين حزب حماة الوطن بمطروح عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، عن مشاركة أعضاء الحزب بكل الأمانات والمراكز في المظاهرات والوقفات التضامنية، للوقوف خلف القيادة السياسية وتفويض الرئيس السيسي في كل القرارات التي يتخذها لحماية الأمن القومي المصري في هذه الظروف الصعبة التي تمر على الأمة الإسلامية والعربية.

لافتات تضامنية في مظاهرات مطروح

ورفع أهالي مطروح لافتات :«لا لتهجير أهلنا في غزة إلى سيناء الحبيبة، قبائل وأهالي مطروح متضامنون مع غزة، قبائل مطروح يناصرون غزة، القدس عاصمة فلسطين الأبدية، بالروم بالدم نفديك يا غزة».

دعم القضية الفلسطينية وقرارات الرئيس

وأعلن أهالي بمطروح، خلال التظاهر دعمهم للقضية الفلسطينية وقرارات الرئيس السيسي، كما ردد المتظاهرون هتافات «يا جيشنا سير سير نحن نطالب بالتحرير، يا رئيسنا سير سير نحن ندعمك، بالروح بالدم نفديك يا فلسطين».

يأتي ذلك بعد الأحداث المتصاعدة في قطاع غزة الذي أسفر عن سقوط مئات الضحايا الأبرياء والجرحى والمصابين من المواطنين الفلسطينيين الأشقاء وقرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الحداد بالدولة لمدة 3 أيام